ЛДПР подала жалобу о возможном нарушении на выборах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Приморское региональное отделение партии ЛДПР подало в избирком края и правоохранительные органы еще одну жалобу о возможном нарушении на избирательном участке во Владивостоке в ходе выборов президента РФ 18 марта, сообщает отделение.
"В день голосования 18 марта при просмотре видеотрансляции с избирательного участка… Власом Копейкиным было замечено, что работу с книгами и выдачу избирательных бюллетеней частично ведут люди мужского пола. Двадцать второго марта при работе по анализу прошедших выборов в городе Владивостоке Влас Копейкин заметил, что в составе избирательной комиссии УИК №922 числятся только женщины. Это подтверждают и подписи, поставленные под итоговым протоколом работы комиссии УИК №922", — говорится в сообщении.
По данным регионального отделения партии, этот факт ставит под сомнения законность работы и достоверность итогов выборов на данном участке.
"Сегодня, 23 марта, доверенным лицом (лидера ЛДПР, кандидата в президенты РФ Владимира) Жириновского была подана жалоба в Избирательную комиссию Приморского края и заявления в УМВД России по Приморскому краю, прокуратуру Приморья и Следственный комитет РФ по Приморскому краю. В своей жалобе Влас Копейкин требует предоставить копию записи видеонаблюдения с участка №922", — говорится в сообщении.
Комментарием избиркома и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Ранее сообщалось о другой жалобе на выборах в Приморье. Избирком и прокуратура проверят информацию о нарушении на избирательном участке в городе Артем в Приморском крае во время голосования на выборах президента РФ.
Жалобу в краевой избирком, СУСК, УМВД, прокуратуру и УФСБ подал представитель ЛДПР, в ней говорится, что камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии. Ящик опечатали. Позже избирком Приморья признал недействительными 758 бюллетеней с этого участка.
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