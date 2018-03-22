Главы государств продолжают поздравлять Путина с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главы государств продолжают поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, прошедших 18 марта, сообщается на сайте Кремля.

"Главы иностранных государств и правительств продолжают направлять в адрес Владимира Путина поздравительные послания по случаю победы на выборах Президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как отмечается, поздравления Владимиру Путину направили Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц, президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазиз Бутефлика, премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун. Также поздравили российского лидера президент Ирака Фуад Маасум, премьер-министр Ирака Хайдар Абади и вице-президент Ирака Нури Аль-Малики. Поздравительные послания Путину направили президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон, король Камбоджи Нородом Сихамони и премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

Сообщается, что Путина поздравили также президент Конго Жозеф Кабила Кабанге, президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина, президент Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето, султан Омана Кабус Бен Саид Аль Саид, президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза, президент Республики Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома и президент Республики Чад Идрис Деби Итно.

Выборы президента России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.