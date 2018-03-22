Просмотр всех видеозаписей с выборов 18 марта займет 137 лет

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Просмотр поочередно всех видеотрансляций с избирательных участков, сделанных в ходе выборов президента России 18 марта, занял бы 137 лет, в общей сложности это 1,2 миллиона часов видео, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она отметила, что, по предварительным данным, непосредственно на участках в день выборов за процессом голосования следили в целом около полумиллиона наблюдателей — от кандидатов, партий, федеральной и региональных общественных палат.

"Параллельно за процессом голосования наблюдали посредством портала Ростелекома два миллиона уникальных пользователей… Пики, когда одновременно заходили, достигали 330 тысяч человек", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг, отметив что интернет-портал с видеотрансляциями с участков не давал сбоев, несмотря на большой наплыв пользователей.

"Надо сказать, очень мощная система, слава Богу, она выдерживала, эта трансляция не дала сбоев. Общая сумма (трансляций) в часах — 1 миллион 200 тысяч часов, если сесть и смотреть одно за одним, на это понадобится 137 лет", — сообщила Памфилова.