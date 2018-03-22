ВЦИОМ: квартирные опросы россиян прогнозировали явку ниже реальной

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Квартирные опросы россиян, проводимые Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в период президентской предвыборной кампании в РФ, дали основу для прогнозирования явки, которая оказалось ниже реальной по результатам прошедших 18 марта выборов.

"Квартирные опросы очень сильно занижали явку", — сообщила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова на заседании научного совета центра.

С ней согласился ведущий эксперт-консультант департамента исследований Олег Чернозуб. Он отметил, что точность прогнозирования на основании опросов в целом не очень высока. По его мнению, для более высокой точности прогнозов необходимо учитывать связь рациональных и эмоциональных установок электората, планы которого могут внезапно изменяться под влиянием эмоций.