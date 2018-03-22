Россия ожидает реакции БДИПЧ на препятствия проведению выборов на Украине

ВЕНА, 22 мар — РИА Новости. РФ выступает за разработку в ОБСЕ дополнительных документов для гарантии в пространстве организации всеобщего и равного избирательного права, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Российский постпред выступил с соответствующим предложением, комментируя ситуацию с препятствиями проведению выборов президента РФ в российских загранучреждениях на Украине.
"Граждане России, оказавшиеся на территории Украины в тот день, были лишены возможности попасть на организованные на территории российских загранучреждений избирательные участки. Такое решение объявил 16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Правоохранительные органы Украины блокировали проход российских граждан на территорию посольства в Киеве, генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове. Не были допущены к своим рабочим местам даже два российских сотрудника Генконсульства России во Львове", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постсовета ОБСЕ.
Он указал на то, что украинские власти не обязаны гарантировать осуществление российскими гражданами своих избирательных прав, но не должны препятствовать их реализации.
"В сложившихся условиях считаем важным разработать в ОБСЕ дополнительные нормативные документы, касающиеся обязанности государств предоставлять иностранным гражданам, находящимся на их территории, возможность для свободного волеизъявления. Это призвано гарантировать на пространстве ОБСЕ всеобщее и равное избирательное право. Рассчитываем на конструктивный подход к этому предложению", — сказал Лукашевич.
Он добавил, что Россия также ожидает реакции БДИПЧ на препятствия проведению выборов на Украине.
Выборы президента прошли в России 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.
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