В Москве отменили результаты выборов на еще двух участках

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Результаты выборов президента РФ отменены еще на двух участках в Москве, сообщил в четверг член Общественной палаты Москвы, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Ранее член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщил, что результаты голосования были аннулированы на избирательном участке №1910 Нагорного района в Москве из-за расхождения данных в оригинале и копии итогового протокола.

Как рассказал Венедиктов, результаты выборов были отменены на участке №1438 по решению суда. Кроме того, по словам замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, решением суда были отменены результаты на участке №1450.

"На трех участках Москвы решением суда результаты выборов отменены — три участка из более 3,6 тысячи", — сказал Венедиктов на заседании штаба.

Выборы президента проходили 18 марта. Явка избирателей в Москве на выборах составила почти 60%. По данным Мосгоризбиркома, Владимир Путин набрал 70,88% голосов столичных избирателей по итогам обработки 99,92% бюллетеней, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,47% голосов. Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 4,70% проголосовавших избирателей, Ксения Собчак получила 4,08% голосов.