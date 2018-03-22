В Москве не зафиксировали ни одной жалобы на "карусели" во время выборов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Москве не зафиксировано ни одной жалобы на "карусели" во время выборов президента, заявил в четверг член Общественной палаты столицы, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Мы опасались, что будет плохо воспринят подвоз избирателей, имею в виду строителей из общежитий. Мы с нашими наблюдателями встречались в субботу, накануне (выборов), говорили о такой угрозе. Подвоза не было — пошли ребята сами, но на подвоз жалоб ноль, хотя ничего незаконного в этом нет, если это не кандидат подвозит. На "карусели" жалоб тоже нет", — сказал он на заседании штаба.