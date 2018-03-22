Памфилова ответила на критику системы "Мобильный избиратель"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сбои в работе механизма "Мобильный избиратель" возможны, но это не повод считать, что в ЦИК специально прорабатывают механизмы мухлежа, заявила на заседании в четверг глава ведомства Элла Памфилова.

Журналисты агентства Рейтер, которые работали наблюдателями на выборах президента РФ, заявили, что механизм "Мобильный избиратель", который позволил россиянам голосовать вне места регистрации, дает возможность сделать это дважды. В частности, журналисты сообщили, что смогли подать несколько заявлений от одного человека, что, по их мнению, давало им право дважды проголосовать.

"Есть новый механизм в масштабах страны, он направлен на то, чтобы всем дать право голосовать. Естественно, какие-то сбои могут быть. Но это не повод, чтобы из-за конъюнктурных политических целей сразу все мазать черной краской, говорить, что все не работает, все специально. Вот сидим мы здесь злыдни такие, специально прорабатываем какие-то механизмы мухлежа", — сказала Памфилова.

В свою очередь замглавы ЦИК Николай Булаев добавил, что ведомство проверит, не воспользовались ли журналисты агентства вторым заявлением, чтобы проголосовать повторно, что является правонарушением.

"Если бы вы строго соблюдали норму закона, за исполнение которой вы расписались, но (вы) грубо нарушили ее. Вы не голосовали дважды, но вы соврали, написав заявление… Умышленно вы совершили правонарушение, голосовали или нет, мы проверим", — сказал он, обращаясь к журналистам.