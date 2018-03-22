ЦИК в пятницу намерен объявить окончательные итоги выборов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ЦИК России в пятницу предполагает провести итоговое заседание для подведения официальных результатов выборов президента России, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы завтра предполагаем провести итоговое заседание", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

"Пригласили завтра всех кандидатов, их представителей… Будем подводить итоги и хотели бы, чтобы они все присутствовали", — добавила она.