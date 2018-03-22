ЦИК разберет спорные моменты выборов с общественными наблюдателями

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила готовность рассмотреть все спорные моменты, возникшие при голосовании на выборах президента России на ряде участков, которые зафиксировали общественные наблюдатели.

На заседании ЦИК сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц предложил ЦИК рассмотреть спорные обстоятельства по итогам голосования на некоторых участках, чтобы устранить какие-то сомнения, выборочно на этих участках пересчитать результаты под присмотром наблюдателей.

"Мы готовы по этим теоретическим положениям, чтоб вы нас не обвиняли в какой-то ангажированности, вместе с группой СПЧ, вами ("Голосом" — ред.) и другими наблюдателями по тем точкам, если есть основания, взять и провести такую работу независимую от ЦИК. И рассмотрим все эти аспекты", — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

"С учетом нашего настроя ничего нам не помешает все проанализировать вытащить все на поверхность. И принять соответствующие меры", — добавила она.