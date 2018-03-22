МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Анализ, характер и количество нарушений со стороны избиркомов на выборах президента России показывают, что их было ничтожно мало в масштабах страны, но не понятно, зачем и почему их кто-то совершал, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Я не могу понять — зачем, почему, зачем эти люди, но они шли на эти нарушения. У меня мозоль на языке образовалась. Ничего кроме исполнения закона… Стращали статьей закона Уголовного кодекса",- сказала она на заседании ЦИК в четверг.

"Анализ, и характер, и количество этих нарушений, он ничтожно мал в масштабах страны. Каждое такое нарушение мы готовы рассматривать. Ощущение, что у этих людей ни ума, ни совести",- добавила Памфилова.

Выборы президента России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.