ЦИК планирует комплексную проверку избиркомов в Петербурге

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ЦИК России планирует комплексную проверку избирательных комиссий Санкт-Петербурга после выборов президента России, следует из проекта постановления Центризбиркома по итогам анализа жалоб и обращений.

"В целях проведения анализа работы избирательных комиссий города Санкт-Петербурга на выборах президента Российской Федерации аппарату Центральной избирательной комиссии РФ представить предложения по составу, порядку и срокам проведения комплексной проверки деятельности указанных комиссий с участием членов ЦИК РФ", — указано в проекте постановления, который рассматривается на заседании ЦИК в четверг.