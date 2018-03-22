В ЦИК не поступало жалоб на работу региональных избиркомов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В ЦИК России в ходе выборов президента РФ 18 марта жалоб на решения, действия, бездействия избирательных комиссий в регионах не поступало, говорится в проекте постановления ЦИК, которое будет рассмотрено на заседании ведомства в четверг.

"Жалоб на решения, действия, бездействие избирательных комиссий субъектов РФ, которые в соответствии с законодательством о выборах требовали бы обязательного рассмотрения с вынесением на заседание ЦИК и принятием по результатам их рассмотрения мотивированного решения, в Центральную избирательную комиссию РФ не поступало", — говорится в тексте проекта постановления.

В документе отмечается, что отсутствие таких жалоб в ЦИК обусловлено, в том числе, широким участием представителей кандидатов на должность президента и политических партий, выдвинувших их, в работе нижестоящих избирательных комиссий.

Центризбирком в своем постановлении также отметил высокий уровень работы нижестоящих избирательных комиссий с поступающими жалобами.