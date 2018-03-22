Калининградский избирком хочет отменить итоги голосования на двух участках

КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Калининградской области обратится в суд с заявлением об отмене результатов президентских выборов на двух участках в городе Советске из-за подозрения о вбросе избирательных бюллетеней, сообщила пресс-служба избиркома в четверг.
Отмечается, что решение принято в связи с появившимися интернете видео с трансляции голосования и подсчета голосов на избирательных участках №572 и №576 города Советска. На видео отражены действия, которые, по мнению избиркома, могут быть квалифицированы как вброс избирательных бюллетеней.
"Избирательная комиссия Калининградской области приняла решение об обращении в Советский городской суд с административным исковым заявлением об отмене итогов голосования по выборам президента РФ на избирательных участках №572 и №576 в связи с допущенными участковыми избирательными комиссиями предполагаемыми нарушениями законодательства о выборах", — говорится в сообщении.
В избиркоме добавили, что выявленные обстоятельства требуют организации оперативной проверки и оценки. Согласно законодательству, органом госвласти, наделенным правом окончательной оценки состояния законности при проведении голосования, является исключительно суд.
По информации облизбиркома, на территории региона в день выборов 18 марта работали 550 участковых избирательных комиссий, в том числе восемь в местах временного пребывания избирателей (больницах, СИЗО). Работали в течение дня участки, образованные на Южном вокзале и аэропорту "Храброво". Еще 27 участковых избирательных комиссий были сформированы на гражданских судах.
Активность избирателей на выборах президента в среднем по Калининградской области составила 62,3%. Из них 76,35% отдали свои голоса Владимиру Путину.
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