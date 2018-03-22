Явлинский потратил на предвыборную кампанию 234,6 миллиона рублей

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Участие в выборах президента России обошлось одному из основателей партии "Яблоко" Григорию Явлинскому в 234,6 миллиона рублей, свидетельствуют данные о поступлении и расходах средств избирательных фондов кандидатов на 17 марта, опубликованные на сайте ЦИК РФ.

Согласно представленной информации, Явлинский потратил 234 миллиона 692 тысячи рублей. Общая сумма его избирательного фонда изначально составляла 234 миллиона 803 тысячи рублей.

Выборы президента России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.