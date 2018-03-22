В ЦИК рассказали, сколько Сурайкин потратил на избирательную кампанию

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента России Максим Сурайкин, занявший на выборах главы государства предпоследнее место, потратил на свою избирательную кампанию 1,727 миллиона рублей — меньше всех остальных участников, свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦИК РФ.
Согласно сведениям о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, на 17 марта Сурайкин потратил 1 миллион 727 тысяч 913 рублей. При этом изначально размер его избирательного фонда составлял 1 миллион 776 тысяч 878 рублей.
Выборы президента прошли в России 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.
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