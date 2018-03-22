В ЦИК рассказали о расходах Путина на предвыборную кампанию

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Расходы на предвыборную кампанию Владимира Путина составили без малого 400 миллионов рублей, за день до выборов президента России 18 марта в его избирательном фонде оставалось 1,3 тысячи рублей, следует из данных ЦИК.

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 17 марта.

Всего в избирательный фонд Путина с момента открытия избирательного счета поступило 407 миллионов 551 тысяча 582 рубля. Вместе с тем, предельная сумма расходов из фонда кандидата в президенты РФ, по закону, не может превышать 400 миллионов рублей, а остальные средства должны быть возвращены отправителям.

По состоянию на 17 марта все деньги, поступившие в фонд сверх предельно допустимой планки расходов, были возвращены жертвователям – это ровно 7 миллионов 551 тысяча 582 рубля, указано в материалах ЦИК. К этому же моменту, то есть за день до выборов, расходы на предвыборную кампанию Путина составили в целом 399 миллионов 998 тысяч 700 рублей.

Выборы прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.