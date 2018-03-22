Жириновский потратил на предвыборную кампанию почти 399 миллионов рублей

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Расходы на предвыборную кампанию кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского составили почти 399 миллионов рублей, следует из данных ЦИК России.
Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 17 марта, то есть за день до дня голосования на выборах президента.
Общий объем средств в фонде Жириновского составлял 399 миллионов 439 тысяч 974 рубля, из которых на 17 марта было израсходовано 398 миллионов 971 тысяча 216 рубле. Кроме того, средства на сумму 468 тысяч 758 рублей, поступившие на избирательный счет кандидата от ЛДПР, были возращены отправителям или перечислены в доход бюджета.
Предельная сумма расходов из фонда кандидата в президенты РФ, по закону, не может превышать 400 миллионов рублей, а остальные средства должны быть возвращены отправителям.
Выборы президента России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.
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