Социологи заявили об активном участии молодежи на выборах президента

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Молодые избиратели в возрасте 18-34 лет приняли активное участие в голосовании на выборах президента РФ, свидетельствуют данные ситуационного центра Smart exit poll ВЦИОМ на 18 марта.
Согласно этим данным, явка среди избирателей в возрасте 18-34 лет составила 65,6%, в то время как явка возрастной группы 35-59 лет — 62,9%, 60 лет и старше — 63,4%.
Большинство голосов (67,9%) на выборах президента России молодые избиратели, по данным Smart exit poll ВЦИОМ, отдали Путину. Согласно опросу, 11,6% избирателей в возрасте 18-34 поддержали Павла Грудинина, Владимира Жириновского — 8,3%, Ксению Собчак — 6,4%.
По данным ВЦИОМ, доля избирателей 18-34 лет среди населения РФ составляет 25,8%, 26,5% — от числа участников выборов.
Опрос был проведен по инициативе ЭИСИ 18 марта 2018 года на территории России среди 162,601 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Респонденты были опрошены на 1,2 тысячи избирательных участках 68 субъектах РФ. На 635 участках опрос проводился на планшетах, на 565 участках — с использованием имитации избирательных урн.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.
Подробнее о процедуре выборов президента в Российской Федерации читайте в справке РИА Новости >>
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