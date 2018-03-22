В ЦИК рассказали, сколько Собчак потратила на избирательную кампанию

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На проведение избирательной кампании по выборам президента РФ Ксения Собчак израсходовала практически весь свой фонд — более 157,5 миллиона рублей, остаток на счету составил 40 тысяч рублей, свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦИК РФ.

Согласно сведениям о расходах и доходах избирательных фондов кандидатов, общий объем фонда Собчак изначально составлял 157 миллионов 565 тысяч 343 рубля, на 17 марта кандидат потратила 157 миллионов 525 тысяч 232 рубля. Основные статьи расходов составили: изготовление печатной агитационной продукции, проведение публичных предвыборных мероприятий, оплата услуг информационного консультативного характера.

Выборы президента прошли в России 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.