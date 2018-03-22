Президент Мексики поздравил Путина с переизбранием

МЕХИКО, 22 мар – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на посту главы государства.

Как сообщает МИД Мексики, Пенья Ньето направил Путину соответствующее послание с поздравлениями.

"В своем послании президент Пенья Ньето пожелал успеха президенту Путину во время его четвертого срока на посту и выразил надежду, что Мексика и Россия продолжат укреплять связи дружбы и сотрудничества, которые характеризуют их отношения", — говорится в послании мексиканского лидера.

Выборы в России прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов.