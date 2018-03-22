ЦИК обсудит анализ жалоб на нарушения в ходе выборов президента

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российский Центризбирком обсудит в четверг результаты анализа обращений и информации о нарушениях в ходе голосования на выборах президента России 18 марта.

В повестке заседания значится единственный вопрос: "о результатах анализа обращений и иной информации о нарушениях законодательства о выборах, поступившей в Центральную избирательную комиссию РФ со дня голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года".

Докладчиком по этому вопросу будет председатель комиссии Элла Памфилова.

Ранее она неоднократно подчеркивала, что Центризбирком не будет спешить с подведением официальных итогов нынешних выборов, пока не рассмотрит все жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями, по итогам — при необходимости — могут быть приняты решения об отмене результатов выборов на отдельных избирательных участках.

В среду замглавы Центризбиркома Николай Булаев сообщил РИА Новости, что к настоящему моменту результаты голосования отменены на 13 участках в девяти регионах, а также на одном зарубежном участке. Он не исключил, что будут рассмотрены результаты голосования ещё на нескольких участках. Вместе с тем Булаев напомнил, что всего в день выборов работали более 97 тысяч участковых избирательных комиссий и "абсолютное большинство честно выполнили свою работу".

Сейчас результаты выборов отменены на четырех участках в Дагестане, двух — в Кемеровской области, а также на участках в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, и на одном из участков, созданных для голосования россиян в Австралии.

Выборы прошли 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте Павел Грудинин с 11,78%, на третьем Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.