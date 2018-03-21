ЦИК обсудит результаты анализа жалоб на нарушения в ходе выборов президента

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российский Центризбирком в четверг обсудит результаты анализа обращений и информации о нарушениях в ходе голосования на выборах президента России 18 марта, следует из повестки предстоящего заседания.

В повестке заседания, назначенного на 22 марта, значится единственный вопрос: "о результатах анализа обращений и иной информации о нарушениях законодательства о выборах, поступившей в Центральную избирательную комиссию РФ со дня голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года".

Докладчиком по этому вопросу выступит председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий.