Выборы 2018

Главы Аргентины и Вьетнама поздравили Путина с победой на выборах

19:0721.03.2018
Новости
(обновлено: 19:08 21.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкИнформационный центр ЦИК РФИнформационный центр ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина с победой на выборах поступили от глав ряда иностранных государств, в том числе лидеров Аргентины и Вьетнама, а также главы Международной федерации дзюдо, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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За что на самом деле проголосовала Россия

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду продолжит принимать поздравления, запланировано несколько международных телефонных звонков.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Поздравления Владимиру Путину направили президент Аргентинской республики Маурисио Макри, президент народной республики Бангладеш Абдул Хамид, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент социалистической республики Вьетнам Чан Дай Куанг, президент Гвинейской республики Альфа Конде, президент республики Кипр Никос Анастасиадис, президент республики Македония Гёрге Иванов, президент республики Мали Ибрагим Бубакар Кейта, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд", — говорится на сайте.

Кроме того, как сообщает Кремль, свои поздравления направили президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

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