В Совфеде призвали не преувеличивать значение звонка Трампа Путину

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Значение звонка президента США Дональда Трампа лидеру РФ Владимиру Путину не стоит преувеличивать и приписывать ему несуществующие смыслы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Сам звонок американского президента новоизбранному российскому президенту не удивителен. Стандартная реакция, которая мало зависит от взаимоотношений двух сильных государств. Мы не должны преувеличивать значимость данного факта, приписывать ему несуществующие смыслы и подтексты. Вовсе не такие дежурные действия служат индикатором подлинного отношения одного публичного субъекта (индивидуального или коллективного) к другому", — сказал Бондарев.
"Поздравил – и поздравил. Значит, признал легитимность выборов и тем самым продемонстрировал свою адекватность", — отметил он.
Телефонный разговор лидеров РФ и США, во время которого прозвучали поздравления с победой Путина на выборах, состоялся во вторник по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались за усиление взаимодействия в вопросах стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили дальнейшие двусторонние контакты, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.
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