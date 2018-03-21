Выборы 2018

Милонов обратится в ЕСПЧ из-за срыва выборов президента России на Украине

14:5421.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с недопуском российских граждан в дипломатические представительства на Украине для участия в голосовании на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба депутата.

Сотрудники МВД Украины у здания консульства РФ во Львове в день выборов президента РФ
© РИА Новости / Стрингер
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"Этот акт агрессии и попрания законов обязан получить правовую оценку ЕСПЧ. При всей своей русофобии, Европа не сможет закрыть глаза на этот беспредел", — цитируется пресс-служба Милонова.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время он связывается с российскими гражданами, которые находились 18 марта на территории Украины, для составления наиболее полного искового заявления.

"Люди пережили шоковое состояние, унижения со стороны обезумевшей толпы украинских националистов… Возмутительно, что этот шабаш проходил на Украине с молчаливого согласия и даже одобрения органов правопорядка", — подчеркивает Милонов.

По его мнению, Европейский суд обязан наказать Украину и взыскать с нее миллионы евро штрафов.

Заблокированное здание посольства РФ в Киеве в день выборов президента РФ
© РИА Новости / Стрингер
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"Этот шаг, без преувеличения, можно назвать попранием базовых принципов прав человека. Украинское государство заблокировало российские диппредставительства на своей территории и не позволило нашим согражданам проголосовать на выборах главы государства. Это, фактически, является актом террора и запугивания как национальных меньшинств, так и нескрываемым уничтожением самых базовых прав человека", — заявил он.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

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