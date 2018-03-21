Политолог рассказал о значении победы Путина для отношений с Приднестровьем

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ дает Приднестровью основания ожидать "взлета" отношений с Россией, заявил РИА Новости приднестровский политолог, депутат Верховного совета непризнанной ПМР Андрей Сафонов.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Явка избирателей в Приднестровье составила почти 74 тысяч человек, из которых за Путина голоса отдали более 96%.
"Теперь, когда Путин победил, есть основания ожидать взлёта всесторонних контактов России с республикой, оказавшей президенту России столь сильную поддержку", — сказал Сафонов.
По его мнению, победа Путина означает сохранение политики евразийской интеграции на территории бывшего СССР, а ПМР держит курс именно на такой объединительный проект. Он отметил, что европейская интеграция, сближение с Румынией, к которой шаг за шагом идут многие политики Молдавии, приднестровцев не устраивает.
"Итоги голосования в ПМР — от явки в 70 с лишним тысяч человек до практически полной поддержки нашими избирателями Владимира Путина — означают железную нацеленность Тирасполя на союз с Москвой", — подчеркнул политолог.
Он полагает, что от такого союза выигрывают и приднестровцы, которые будут "подпитаны экономическим сотрудничеством с Россией", и россияне, "поскольку только в Приднестровье российские части расквартированы на постоянной основе". Приднестровью, сохранившему значительную часть своего экономического потенциала, есть что предложить Москве и есть все основания ожидать, что эти предложения будут услышаны, заключил Сафонов.
На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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