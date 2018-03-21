МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев оказался единственным из руководства нижней палаты парламента, кто не поднялся со своего места в президиуме ГД, когда депутаты аплодисментами поздравляли действующего президента РФ Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

"У нас первое заседание после избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации, в ближайшее время ЦИК подведет итоги выборов, но, насколько мы с вами знаем, уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков. С абсолютной поддержкой на выборах побеждает наш президент Владимир Владирович Путин. Давайте его поздравим с этой победой", — сказал Володин, после чего в зале пленарных заседаний прозвучали продолжительные аплодисменты.

Спикер Госдумы, первые вице-спикеры и вице-спикеры ГД, а также депутаты аплодировали стоя, вице-спикер Лебедев со своего места не поднялся и не аплодировал.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин (КПРФ) с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка по стране составила 67,4%.