Выборы 2018

В СФ предложили россиянам обратиться в ЕСПЧ из-за голосования на Украине

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Март 2018 (48)
10:5421.03.2018
Новости
(обновлено: 10:56 21.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗаседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Совфеде считают, что россияне, которые не смогли проголосовать на Украине на выборах президента РФ, могут обратиться в ЕСПЧ.

Сотрудники МВД Украины у здания консульства РФ во Львове в день выборов президента РФ
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские власти 18 марта не допустили россиян на избирательные участки, находящиеся в диппредставительствах РФ в республике.

"Несостоявшееся голосование россиян — это грубейшее нарушение права со стороны Украины", — сказала первый замглавы комитета по законодательству Людмила Бокова.

Она уверена, что международное сообщество должно отреагировать на эту ситуацию, а сами граждане РФ могут обратиться в судебную систему для защиты своих прав.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ее поддержала спикер Совфеда Валетина Матвиенко. "Граждане действительно могут обратиться в суды, и в ЕСПЧ пусть обратятся. Они же выступают за строгое соблюдение прав человека, посмотрим, какая будет реакция", — отметила спикер.

Бокова также предложила сенаторам, которые участвуют в работе международных парламентских структур, на всех площадках поднимать эту тему, чтобы ее нельзя было замолчать.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что на Украине идет нарушение всех принципов международного права и это касается не только избирательных прав россиян, гонениям подвергаются и представители СМИ. По его мнению, необходимо обращать внимание международного сообщества на то, что на Украине фактически поощряются нарушения международного права.

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Член оборонного комитета СФ Алексей Кондратьев, говоря о нарушениях прав человека на Украине, подчеркнул, что "те же шаги были характерны для фашистской Германии 30-х годов прошлого века". Он выразил озабоченность в связи с тем, что "беззубость" европейских политиков в данной ситуации может привести к непоправимым последствиям и для России, и для Украины.

Подробнее о процедуре выборов президента в Российской Федерации читайте в справке РИА Новости >>
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