Пушков обозначил удел украинских властей

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв украинских парламентариев не признавать итоги выборов президента России.

"В Раде опоздали с призывом к парламентам не признавать выборы в России – их уже повсеместно признали. Удел украинской политической публики – бежать за уходящим вдаль поездом. Очередная бессмысленная затея", — написал сенатор в своем Twitter.

Выборы прошли в России 18 марта. По итогам обработки 99,98% протоколов участковых избиркомов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,69%. Явка составила 67,98%.

