"Коммунисты России" заявили о намерении оспорить результаты выборов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" ведет независимый сбор протоколов с российских регионов, по итогам которого планируется подать заявление в прокуратуру с требованием пересмотра результатов выборов президента РФ, заявил лидер партии и кандидат в президенты России Максим Сурайкин.

"Мы сейчас ведём альтернативный подсчёт (голосов), мы сейчас обладаем объемом где-то 30 тысяч протоколов, поэтому та цифра 0,68 (процента голосов, отданных за Сурайкина на выборах), это около полумиллиона голосов, она вызывает у нас серьёзные вопросы, потому что по обработке тех протоколов, которые у нас уже есть, уже получается где-то 1,82 (процента)", — сказал Сурайкин на итоговом послевыборном брифинге во вторник.

Он добавил, что штабы партии продолжают собирать протоколы, к тому же их собирают и другие кандидаты, с которыми "Коммунисты России ведут активные переговоры. Как заявил Сурайкин, по этим данным он набирает как минимум 3,7% голосов, а "реально по тем опросам, которые мы делали, это было 7-10%".

"Вы поверите, что за единственного коммуниста в Российской Федерации на участке, где полторы-две тысячи избирателей, не будет ни одного голоса? Поверите, да? Вот мы сейчас будем готовить обращение в прокуратуру (на обжалование результатов выборов), мы возьмём все эти участки, а их, наверное, процентов 20 участков России, где у меня ноль по протоколу. Ну, элементарно: кто-то да ошибся бы одним голосом. Там четко были фальсификации. Ну не может быть ноль, не может", — считает Сурайкин.

На уточняющий вопрос РИА Новости о сроках подачи заявления лидер партии ответил: "Мы должны сейчас собрать все протоколы, я думаю, что в течение месяца (планируется подать заявление в прокуратуру)".

Сурайкин добавил, что сейчас партия собирает подтверждающие ее позицию видео, протоколы, свидетельские показания и прочие свидетельства.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка по стране составила 67,4%.