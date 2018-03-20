"Коммунисты России" объяснили, почему Сурайкин набрал мало голосов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Итоговый процентный результат на прошедших выборах президента РФ, зафиксированный у лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, объясняется недостаточным количеством наблюдателей партии в регионах России и их дисквалификацией в ходе выборов, заявил заместитель председателя центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

На прошедших выборах в целом по стране за Сурайкина, согласно данным ЦИК после обработки 99,84% протоколов, проголосовали более 498,5 тысячи человек — 0,68% россиян.

"Например, в Карачаево-Черкессии: там была тысяча наблюдателей, соответственно, подсчёт голосов был завершён на тот момент, когда наблюдатели ещё оставались на участках и выходило около четырёх процентов, после того, как 700 наблюдателей были удалены усилиями полиции и по решению республиканской и участковой комиссий, а до этого были удалены десять членов ТИКов, на утро наш результат составил 0,99 (процента), но на тех участках, где остались (наблюдатели), и у нас имеются протоколы, он вот как раз составил четыре процента. Значит мы потеряли, считайте сами, примерно три процента… и так везде. То есть, тенденция ясна",- сказал Малинкович на итоговом послевыборном брифинге во вторник.

Дополнительно лидер партии Сурайкин прокомментировал успех кандидата от КПРФ Павла Грудинина по итогам выборов в Якутии, где депутат набрал рекордный процент голосов (27,25%). По мнению политика, этот "феномен" объясняется ориентацией грудининской избирательной кампании на россиян, поддерживающих инициативы действующего президента России Владимира Путина.

"Он перестроил свою избирательную кампанию, старался ее, конечно, пытаясь расширить, и бил по электорату Путина: то есть, фактически он изображал из себя такого "левого хорошего Путина", который советский хозяйственник и так далее. Поэтому, соответственно, наверное, в Якутии у них (КПРФ) были хорошие результаты", — пояснил он.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.