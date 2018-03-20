Сурайкин рассказал о своих предложениях Путину на встрече после выборов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Повышение уровня жизни в России с увеличением доходов пенсионеров, молодежная политика и ситуация на Украине стали одними из ключевых тем в разговоре президента России Владимира Путина с лидером партии "Коммунисты России" Максимом Сурайкиным на встрече кандидатов в президенты РФ прошедших выборов.
"Если нельзя резко поднять (пенсии), то хотя бы доплату (пенсионерам) по итогам года: вот у нас есть 13-я зарплата, я предложил сделать 13-ю пенсию",- рассказал Сурайкин журналистам на послевыборном брифинге партии во вторник.
В ходе своей беседы с Путиным политик также не обошёл вниманием тему взаимодействия с российской молодежью, затронув вопрос создания широкомасштабной патриотической молодежной организации "по типу ВЛКСМ в советское время", а также внешнеполитическую ситуацию и позицию России по Украине.
"Я предложил поднять на повестку дня ООН… резолюцию по осуждению возрождения фашизма на Украине и требование Украине отменить абсолютно фашистский закон о запрете деятельности компартий",- дополнил он.
По его словам, президент в ответ на большинство предложений "согласился с тем, что нужно принять во внимание". Сурайкин также упомянул планы на выдвижение партии "Коммунисты России" в предстоящих выборах в Государственную Думу в 2021 году и не исключил своего участия в следующих выборах президента.
Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
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