В Госдуме выразили надежду на улучшение отношений с США после выборов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев считает, что отношения с США после выборов президента РФ могут измениться в лучшую сторону.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.

"Я считаю, отношения, может быть, будут меняться в лучшую сторону, потому что Владимир Путин настоящий лидер, шесть лет это большой срок, и США как прагматичная страна должна сейчас выстраивать отношения с нами. Но посмотрим, время покажет", — сказал парламентарий журналистам.

Также, по его словам, антироссийские шаги Вашингтона не принесли желаемого результата.

"Отношения между США и РФ сложные, но я не раз высказывал своё мнение, что эти отношения должны измениться. Я большой оптимист, потому что всё-таки всё время вся та риторика была направлена на то, чтобы тормозить развитие РФ, на то, чтобы каким-то образом попытаться вмешаться в наши выборы, и результат не был столь серьёзным, как мы сейчас видим", — добавил Шхагошев.