В Югре отменили результаты голосования на одном из участков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа аннулировала результаты голосования на выборах президента России на одном из участков в Белоярском районе из-за нарушения процедуры подсчета голосов, сообщил РИА Новости председатель избиркома Югры Денис Корнеев.

Нарушения были зафиксированы на избирательном участке №35 в селе Полноват Белоярского района. В избирком поступило заявление от наблюдателя, который смотрел видеотрансляцию в интернете, и обнаружил на этом участке нарушения порядка голосования и подсчета голосов. После этого окружная избирательная комиссия назначила проверку, запросив видеоматериалы с участка.

По словам Корнеева, несмотря на то, что признаков фальсификации не обнаружено, "невозможно установить достоверно волеизъявление избирателей". Поэтому результаты аннулировали.

"Это единственный случай в округе, он нас потряс, потому что это грубые все-таки нарушения. Они решили по-своему, судя по всему, произвести подсчет. И видеозапись не дает нам установить, действительно ли были те результаты, которые зафиксированы, или нет. В этом случае закон определяет процедуру, что мы должны сделать — признать их на этом участке недействительными", — добавил председатель избиркома Югры.

В общей сложности отменены результаты голосования около 950 избирателей.