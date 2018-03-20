В Югре отменили результаты голосования на одном из участков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа аннулировала результаты голосования на выборах президента России на одном из участков в Белоярском районе из-за нарушения процедуры подсчета голосов, сообщил РИА Новости председатель избиркома Югры Денис Корнеев.
Нарушения были зафиксированы на избирательном участке №35 в селе Полноват Белоярского района. В избирком поступило заявление от наблюдателя, который смотрел видеотрансляцию в интернете, и обнаружил на этом участке нарушения порядка голосования и подсчета голосов. После этого окружная избирательная комиссия назначила проверку, запросив видеоматериалы с участка.
По словам Корнеева, несмотря на то, что признаков фальсификации не обнаружено, "невозможно установить достоверно волеизъявление избирателей". Поэтому результаты аннулировали.
"Это единственный случай в округе, он нас потряс, потому что это грубые все-таки нарушения. Они решили по-своему, судя по всему, произвести подсчет. И видеозапись не дает нам установить, действительно ли были те результаты, которые зафиксированы, или нет. В этом случае закон определяет процедуру, что мы должны сделать — признать их на этом участке недействительными", — добавил председатель избиркома Югры.
В общей сложности отменены результаты голосования около 950 избирателей.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.