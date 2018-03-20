Эксперт: Орловская область дала наибольший прирост по голосованию за Путина

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Самый большой прирост по голосованию за Владимира Путина на прошедших в воскресенье президентских выборах дала Орловская область, сказал член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

"Самый большой прирост по голосованию за Владимира Путина дала Орловская область — плюс 24%", — сказал Кузнецов на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

По словам председателя правления ФоРГО Константина Костина, если посмотреть на голосование в городах-миллионниках, то "там есть и прирост явки, и очень серьезный прирост голосования за Путина". "И по сравнению с 2012 годом, и по сравнению со всеми предыдущими выборами, в которых Владимир Владимирович участвовал. Яркий пример — Москва", — добавил Костин.

По его мнению, "весь прирост явки, вся эта дополнительная мобилизация, она была вокруг Путина".

"Большинство дополнительно пришедших по сравнению с остальными выборами проголосовали за Путина", — пояснил Костин.

По предварительным данным, в Орловской области Путин получил поддержку 76,77% избирателей (в 2012 году за него отдали голоса 52,84%). По данным Мосгоризбиркома, действующий глава государства набрал 70,88% голосов столичных избирателей по итогам обработки 99,92% бюллетеней (на прошлых президентских выборах за него проголосовали 46,95%). Явка по России составляет более 67% (на выборах 2012 года явка была 65,34%).