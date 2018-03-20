На выборах работали более 150 тысяч наблюдателей от общественных палат

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Более 150 тысяч наблюдателей от общественных палат, по данным ЦИК России, работали на избирательных участках в ходе выборов президента РФ 18 марта, сообщила во вторник глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"По нашим пока предварительным данным, у нас наблюдателей, которые были аккумулированы именно общественными палатами, даже больше оказалось, чем на обучении, — по нашим предварительным данным, 157 тысяч было… Более того, не было ни одного случая, чтобы кого-то отвергли", — сказала Памфилова на форуме наблюдателей Общественной палаты.
Она отметила, что свыше 146 тысяч наблюдателей от палат было подготовлено и обучено.
"Мы впервые на Северном Кавказе провели тоже два крупномасштабных мероприятия, направленных на обучение. На Северном Кавказе не было раньше так развито наблюдение", — уточнила председатель ЦИК.
Она отметила, что усилия по мобилизации наблюдателей в этих регионах направлены на то, чтобы не было иного отношения к республикам Северного Кавказа.
"Что здесь другая зона, менее открытая, — это не так. Мы хотели показать, что все субъекты РФ находятся в едином законодательном поле, везде действуют одни и те же законы", — пояснила Памфилова.
Глава ведомства подчеркнула, что ни для кого нет препятствий к наблюдению. В этой связи она напомнила об участии представителей оппозиционера Алексея Навального в наблюдении за ходом нынешних выборов в Чечне.
"Если в рамках закона кто-то хочет наблюдать, в том числе представители самых оппозиционнейших деятелей — пожалуйста, пройдите все необходимые процедуры, и мы обеспечим, что вы будете наблюдать. Вот свыше 50 человек поехали в Чеченскую республику, посмотрели, что и как, назад такие же целые и здоровые вернулись… Все, кто хотел, все на участках наблюдали", — заверила она.
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