ЦИК ждет от наблюдателей жалоб о возможных нарушениях на выборах

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ЦИК России ждет от наблюдателей жалоб, если у них есть факты реальных нарушений, чтобы оперативно рассмотреть и при необходимости принять меры до подведения официальных итогов выборов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
В ходе форума наблюдателей Общественной палаты во вторник она напомнила, что Центризбирком принял решение не торопиться с официальным подведением итогов, пока не рассмотрит все те жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями.
"Я уже такой призыв обратила к нашим кандидатам и партиям, чтобы не было спекуляций и разговоров пустых… Мы вас ждем. Если есть какие-то серьезные жалобы, мы тут же рассмотрим в оперативном порядке, если будет необходимость — отменим (результаты выборов на участке)", — сказала Памфилова.
Глава ЦИК пояснила, что ведомство в случае вскрытия фактов нарушений произведет необходимые действия, которые будут содействовать отмене выборов той или иной комиссией, если будет нужно, обратится в суд.
"Все это возможно, мы хотим сделать оперативно, чтобы при официальном подведении итогов снять все спекуляции, инсинуации… Помогите, еще раз посмотрите повнимательнее", — сказала она, обращаясь к наблюдателям.
Позже в беседе с журналистами на просьбу в целом оценить ход и итоги выборов, Памфилова отметила, что воздержится от этого до официального подведения итогов.
"Я не могу сейчас давать итоговую оценку прошедшим выборам, она будет дана вместе с моими коллегами по Центральной избирательной комиссии в тот час, когда мы уже окончательно подведем итоги, когда к нам привезут из самых дальних уголков России от Камчатки, Чукотки, Якутии до Калининграда все живые протоколы. Мы все проверим, все это будет пересчитываться, и после этого мы подведем окончательные итоги", — сказала председатель ЦИК, вновь отметив, что ведомство сознательно не торопится подводить окончательные итоги.
Это позволит тем, у кого есть информация о нарушениях, успеть обратиться с этими материалами в Центризбирком, чтобы при подведении итогов ЦИК мог быть полностью уверен, что те или иные немногочисленные нарушения не повлияли на общие итоги выборов, уточнила она.
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