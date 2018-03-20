Памфилова призналась, что пока ей так и не удалось выспаться после выборов

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась, что пока ей не удалось выспаться после прошедших президентских выборов.

Один из корреспондентов во вторник на форуме наблюдателей Общественной палаты, в котором приняла участие глава ЦИК, эмоционально задал вопрос о системе общественного наблюдения. Он отметил, что несмотря на сомнения некоторых, систему создали, она сработала, и поинтересовался у секретаря ОП РФ Валерия Фадеева и председателя ЦИК что они "почувствовали в том момент, когда (все) завершилось".

"Ну что вы, перестаньте, это же просто работа в конце концов", — сказал Фадеев.

Памфилова со своей стороны отметила: "я пока чувствую, что я очень спать хочу, никак не могу выспаться".