Претензии к российским выборам "высосаны из пальца", считает Валерий Фадеев

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Центризбирком России проделал гигантскую работу по совершенствованию избирательной системы и улучшению качества выборов, все претензии к ним по большей части "высосаны из пальца", убежден секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
Принятые ранее поправки в законодательство дали федеральной и региональным общественным палатам право направлять на избирательные участки независимых от политических партий наблюдателей. ОП РФ направила на выборы главы государства более 146 тысяч наблюдателей.
"ЦИК гигантскую работу провела по улучшению именно качества проведения выборов… И мне кажется, что выборы прошли очень хорошо, прошли чисто, и трудно выдумать претензии к этим выборам. Находятся, конечно, люди, которые претензии придумывают, но это высосано из пальца", — сказал Фадеев на первом форуме Общественных наблюдателей ОП РФ в Москве.
Он также добавил, что проект по подготовке корпуса наблюдателей стал "чрезвычайно важным" для системы общественных палат, поскольку стадо ясно, что и федеральная, и региональные палаты способны "реализовывать проекты грандиозного масштаба".
"Я считаю, что тот корпус наблюдателей, который был подготовлен, очень серьезно повлиял, с одной стороны, на нерадивых чиновников, которые привыкли нарушать правила — нарушений было немного, и с другой стороны — на тех, кто привык интерпретировать выборы в РФ в негативном ключе. Наши 146 тысяч наблюдателей — это сила, которая удерживает выборы в демократическом поле", — сказал Фадеев.
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