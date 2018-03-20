Исследование показало, сколько москвичей следили за ходом выборов по ТВ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Почти 3,8 млн москвичей старше 18 лет следили за ходом президентских выборов по телевизору 18 марта, свидетельствуют данные исследования Gallup Media.

Средняя аудитория телепрограммы Первого канала "Россия: выбор будущего" в день выборов, 18 марта, составила 963,7 тысячи совершеннолетних москвичей. Программа выходила в 7.10, 8.09, 9.10 и 19.50 по московскому времени. При этом только последний выпуск программы собрал у экранов 530,9 тысячи человек. Начавшееся чуть позже социально-политическое ток-шоу "Выборы 2018" на "России 1" (20:55) заинтересовало телеаудиторию в 752,2 тысячи человек.

Телеканал "Россия 24" освещал ход голосования с самого утра: спецвыпуски программы "Вести", посвященные выборам, выходили почти каждый час. Суммарная совершеннолетняя аудитория телепередачи в среднем составила 844,9 тысячи человек.

Суммарная аудитория спецвыпусков телеканала ТВЦ, посвящённых выборам президента, выходивших на телеканале 8 раз в течение дня, составила 710,1 тысячи москвичей старше 18 лет. Спецвыпуски новостей, посвящённые голосованию, на телеканале "Москва 24" выходили с 5 утра в течение всего дня выборов, и их суммарная аудитория составила 422,2 тысячи совершеннолетних москвичей. Пятый канал подключился к освещению выборов после полуночи — в 00.11, и собрал аудиторию в 96,3 тысячи москвичей старше 18 лет.

Таким образом, суммарная аудитория совершеннолетних москвичей, следивших за выборами по телевизору, составила 3 миллиона 789 400 человек.