Король Марокко и премьер Малайзии поздравили Путина с победой на выборах

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI, а также премьер-министр Малайзии Наджиб Разак поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

"Король направил президенту Путину искренние поздравления и пожелания успехов на этой высокой должности", — цитирует издание Matin послание короля. Монарх выразил уверенность в том, что в течение нового президентского срока Путина отношения России и Марокко продолжат укрепляться во всех сферах.

Премьер Малайзии также поздравил Путина с победой на выборах и выразил надежду на развитие стратегических отношений с РФ. "Поздравляю президента Путина с победой на президентских выборах. Малайзия надеется на развитие и укрепление стратегических отношений с Россией", — написал Разак в своем Twitter.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.