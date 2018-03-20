Путин проведет "прямую линию" после инаугурации

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Путин проведет "прямую линию" после официального вступления в должность президента России, сообщила газета "Известия" со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
"Отвечая на вопрос о планируемой дате проведения очередной "Прямой линии" Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал "Известиям", что она состоится после церемонии инаугурации президента", — пишет издание.
Как отмечается, точная дата церемонии инаугурации неизвестна.
Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.
Предыдущая "прямая линия" состоялась 15 июня 2017 года и длилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил на более 70 вопросов. В 2016 году "прямая линия" состоялась 14 апреля, в 2015 — 16 апреля. Первая "прямая линия" состоялась 24 декабря 2001 года.
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