Генсек Совета Европы поздравил Путина с победой на президентских выборах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ и выразил надежду, что в течение его президентского срока Россия будет активно участвовать в работе организации.

"Поздравляю с переизбранием 18 марта 2018 года на пост президента Российской Федерации. Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок станет периодом мира и процветания для российского народа", — говорится в заявлении генсека, распространенном пресс-службой.

"Россия является важным членом нашей организации. Я надеюсь, что в ближайшие годы вашего президентского срока ваша страна будет активно участвовать в работе Совета Европы, поддерживая стандарты прав человека, демократии и верховенства закона на благо народа России", — отмечается в заявлении.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.