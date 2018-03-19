Зарубежные лидеры продолжают поздравлять Путина с победой на выборах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Зарубежные лидеры продолжают поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Список поздравивших опубликован на сайте Кремля.
"Состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Армении Сержем Саргсяном, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Японии Синдзо Абэ", — говорится в сообщении.
Лидеры тепло поздравили Путина с "убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в России и передали пожелания дальнейших успехов на ответственном государственном посту". В беседах также затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня.
Поздравительные телеграммы направили Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, Ильхам Алиев, Серж Саргсян, Александр Лукашенко, президент Боливии Эво Моралес, президент Венгрии Янош Адер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Лаоса Буннянг Ворачит, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
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