Белый дом заявил, что "не удивлен" итогами президентских выборов в России

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Белый дом "не удивлен" итогами президентских выборов в России. Об этом агентству Рейтер заявил представитель администрации США Хоган Гидли.
По его словам, власти намерены развивать отношения, но там, где Москва будет угрожать интересам Вашингтона, ее "заставят платить".
"Мы также будем искать те области, где мы можем работать вместе, в тех случаях, когда это служит нашим интересам", — сказал Гидли журналистам.
При этом спикер подчеркнул, что президента США оповестили о результатах голосования, но он пока не поздравил российского коллегу с переизбранием, на данный момент такой телефонный разговор не запланирован.
"Больше здравого смысла"
В понедельник экс-посол России в США и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк заявил, что убедительная победа Владимира Путина на выборах "прибавит здравого смысла" отношениям Москвы и Вашингтона.
"США и другим нашим западным партнерам придется всерьез учитывать такие серьезные результаты поддержки Владимира Путина, считаться с ними. Думаю, благодаря этому больше здравого смысла будет возвращаться в наши отношения — может, не завтра, но будет", — сказал сенатор.
Кисляк также добавил, что результаты голосования свидетельствуют о том, что страна "консолидировано стоит на пути развития", который представляет действующий президент.
Итоги выборов президента
Выборы главы российского государства прошли 18 марта. Действующий президент России Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.
На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
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