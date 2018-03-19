Выборы президента России в Крыму признаны действительными

Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе

Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Выборы президента России на территории Крыма признаны действительными, сообщил журналистам глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Вечером в понедельник на заседании избиркома единогласно был утвержден протокол об установлении итогов голосования, согласно которым Владимир Путин набрал 994 тысячи 569 голосов (92,15%), Павел Грудинин — 23 тысячи 773 (2,20%), Владимир Жириновский – 19 тысяч 506 (1,81%), Ксения Собчак — 17 тысяч 764 (1,65%).

Остальные кандидаты получили меньше 1%: Григорий Явлинский – 0,48% или 5,138 тысячи голосов, Борис Титов – 0,26% или 2,785 тысячи, Максим Сурайкин – 0,21% или 2,267 тысячи и Сергей Бабурин – 0,19% или 2 тысячи 98 голосов. Явка крымчан составила 71,55% или 1 миллион 79 тысяч 531 избиратель.

"Выборы признаны действительными. Никаких жалоб, связанных с итогами голосования, в избирательную комиссию Республики Крым и территориальные комиссии не поступило", — сказал Малышев.

По его словам, Крыму удалось провести выборы в соответствии с требованием закона.

"Выборы прошли без каких-либо срывов", — подчеркнул Малышев.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.