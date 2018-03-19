ЕС ждет, что Россия рассмотрит замечания ОБСЕ на выборах президента

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Евросоюз ожидает, что Россия рассмотрит недостатки на выборах президента, о которых сообщили наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитической службы ЕС.

"В целом, БДИПЧ ОБСЕ признала, что выборы были проведены Центральной избирательной комиссией эффективно и открыто. Они были проведены должным образом, несмотря на недостатки, связанные с тайной голосования и прозрачностью подсчета. Мы ожидаем, что Россия рассмотрит нарушения и недостатки, сообщенные БДИПЧ ОБСЕ, так как они идут вразрез с обязательствами России в рамках ОБСЕ и другими международными обязательствами", — говорится в релизе.

В понедельник глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен заявил, что на выборах президента РФ были ограничения в регистрации кандидатов. Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ряд мер, нацеленных на увеличение явки на выборах, в том числе "неуместное давление на избирателей", зафиксировали семь вбросов, были недочеты, касающиеся принципа тайны голосования и прозрачности.