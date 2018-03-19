Титов: Собчак передала Путину список лиц, которых считает политзаключенными

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала президенту страны Владимиру Путину список лиц, которых она считает политзаключенными, рассказал журналистам другой кандидат на высший пост, бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам встречи главы государства со своими соперниками на выборах.

"Она список предоставила, отдала его. Это Ксения Анатольевна обсуждала. Я обсуждал свой список", — сказал Титов.

Сама Собчак была для комментария недоступна.

Титов уточнил, что сам он передал главе государства еще четыре фамилии предпринимателей, которые сегодня находятся за рубежом и в розыске. Омбудсмен не стал конкретизировать персоналии, но добавил, что была проведена экспертиза этих фамилий и дел. Кандидат в президенты сообщил лишь, что предприниматели из этого списка в основном являются представителями малого и среднего бизнеса, за исключением Георгия Трефилова, у которого в свое время был крупный бизнес.

Говоря о реакции Путина на полученные списки, кандидат в президенты сообщил, что глава государства услышал предоставленную ему информацию. По словам Титова, глава государства сказал, что вопрос "обязательно рассмотрим и примем решение".