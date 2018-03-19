Титов рассказал, о чем Путин говорил с кандидатами в президенты

Президент РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ. 19 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ. 19 марта 2018

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Ситуация в Сирии и на Украине обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с кандидатами на этот пост, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Обсуждалась и Сирия, обсуждалась и Украина и многие, многие вопросы. Мы пытались найти общую точку зрения и понять точку зрения президента", — сказал журналистам Титов по итогам встречи.

Он назвал очень содержательным выступление Григория Явлинского по экономике, политике и другим вопросам. "Разговор шел о стране, разговор шел о выборах, об избирательной системе. Разговор шел о тех людях, которые, считай, подвергаются незаконному уголовному преследованию. Многие ставили вопрос о разных фамилиях", — сказал Титов.

Встреча Путина с кандидатами в президенты продолжалась более двух часов.

Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.